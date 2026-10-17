Глава Татарстана обсудил с послом Индии развитие сотрудничества

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Индии в России Винаем Кумаром. Переговоры состоялись на полях II Российско-Индийского бизнес-форума «ТАЙМ». Об этом сообщили в пресс-службе руководителя республики.

Дипломат получил благодарность за участие в мероприятии и за внимание к развитию связей с регионом. Минниханов выразил уверенность, что ежегодное проведение форума положительно скажется на российско-индийском сотрудничестве во всех сферах.

Стороны констатировали: взаимодействие Татарстана и Индии активно растет, объемы взаимной торговли увеличиваются, а некоторые предприятия республики уже имеют опыт успешной работы с индийскими партнерами. Татарстан готов поставлять в Индию автомобили, суда, газоперекачивающее оборудование, шины, компрессоры, медицинские инструменты и другую продукцию. При этом республика открыта и для компаний из Индии.

Отдельный акцент сделали на культурном и образовательном взаимодействии. Сейчас в вузах Татарстана обучаются 1,2 тыс. студентов из Индии.

Руководитель республики и посол осмотрели помещение в казанском Центре уникального мастерства, принимающем форум, где предполагается разместить Генеральное консульство Индии. До этого они побывали на выставке «Россия – Индия: межрегиональное партнерство» из 12 тематических зон. На 65 стендах свою продукцию и услуги представили 97 компаний — 29 индийских и 68 российских, а отдельное место отвели промыслам народов Татарстана. Раис РТ намерен посетить Индию с рабочим визитом в первом квартале 2027 года.