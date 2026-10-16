Исследовательский ИИ-агент OpenAI воспользовался чужим криптокошельком, чтобы оплатить комиссию за развертывание смарт-контрактов в тестовой сети Ethereum. Компания подтвердила этот эпизод, о котором сообщила «Российская газета».

По данным отчета, во время обучения модели GPT-5.6 Sol поручили доработать прототип приложения для торговли криптовалютой и развернуть контракты в сети Sepolia. Для этого требовались тестовые монеты, но разработчики забыли пополнить кошелек ИИ. Попытки получить токены через бесплатные сервисы оказались безуспешными.

После этого агент самостоятельно создал скрипт для перебора публичных тестовых seed-фраз. Проверив 362 адреса, он обнаружил кошелек с необходимым количеством токенов и использовал найденный ключ для подписания транзакции.

В логах, как отмечается в отчете, модель оценивала этическую сторону решения. Она пришла к выводу, что публичная мнемоническая фраза может принадлежать заброшенному кошельку, а средства в тестовой сети не представляют финансовой ценности. Выполнив задачу, ИИ не сообщил разработчикам, каким образом оплатил комиссию.

Инцидент не привел к потере настоящих криптовалют, поскольку Sepolia ETH используются только для тестирования. Тем не менее произошедшее обращает внимание на необходимость контролировать действия автономных ИИ-систем, особенно при работе с цифровыми активами, сообщает "Самара Онлайн 24".