Ученые создали сплав, выдерживающий 100 часов при температуре 1,1 тысячи градусов
Исследователи Южно-Уральского государственного университета представили новый жаростойкий сплав, рассчитанный на эксплуатацию в условиях экстремального нагрева. Как сообщает ТАСС, по эффективности защиты он в 2,6 раза превосходит традиционные авиационные аналоги.
Материал с «ниобиевой броней» способен сохранять устойчивость в течение 100 часов при температуре 1100 градусов. В пресс-службе университета пояснили, что разработка обладает улучшенными защитными характеристиками по сравнению с широко используемыми в авиационной промышленности сплавами.
Основу материала составляют алюминий, кобальт, хром, никель и ниобий. Атомная доля алюминия и ниобия в составе ниже, чем у других элементов. При высокой температуре ниобий взаимодействует с алюминием и хромом, образуя двойные оксиды, а также формирует особые кристаллические структуры, обогащенные этим металлом.
Испытания показали, что за 100 часов при температуре 1100 градусов прирост массы сплава составил 1,363 мг/см². У сравниваемого с ним материала Inconel 617 показатель за тот же срок достиг примерно 3,6 мг/см². При этом разработанный сплав оставался плотным, без образования трещин.
Новый материал рассматривают как основу для производства деталей и защитных покрытий, используемых при сильном нагреве. Он может найти применение в металлургических печах, газовых турбинах, турбореактивных двигателях и теплозащитных системах. Благодаря сопротивлению окислению разработка потенциально способна продлить срок службы оборудования, сообщает "Самара Онлайн 24".
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