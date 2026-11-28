Среди праздничных блюд особенно запоминаются те, которые удивляют не только вкусом, но и необычной подачей. Новогодние «Мандаринки» — именно такая закуска. Внешне они напоминают настоящие цитрусовые, однако под яркой оранжевой оболочкой скрывается нежная сырно-чесночная начинка.

Для приготовления не понадобятся дорогие продукты или специальные кулинарные приспособления. Достаточно нескольких морковок, сыра, яиц и немного фантазии. Такая закуска станет настоящим украшением новогоднего стола.

Какие ингредиенты понадобятся

морковь — 4–5 шт.;

твёрдый сыр — 150 г;

плавленый сыр — 100 г;

куриные яйца — 3 шт.;

чеснок — 2–3 зубчика;

майонез — 2–3 ст. л.;

соль и чёрный перец — по вкусу;

свежий базилик или петрушка для украшения;

сушёная гвоздика для оформления.

Из указанного количества продуктов получится примерно 10–12 небольших «Мандаринок».

Как приготовить сырно-чесночную начинку

Яйца отварите вкрутую, остудите, очистите и натрите на мелкой тёрке. Таким же образом измельчите твёрдый и плавленый сыр.

Чтобы плавленый сыр не прилипал к тёрке, предварительно положите его в морозильную камеру на 15–20 минут.

Соедините подготовленные ингредиенты, добавьте пропущенный через пресс чеснок, майонез, соль и чёрный перец. Тщательно перемешайте.

Начинка должна получиться достаточно плотной, чтобы из неё можно было легко сформировать небольшие шарики. Уберите сырную массу в холодильник на 20 минут.

Как сделать реалистичную оранжевую оболочку

Морковь отварите до мягкости или запеките в духовке при температуре 180 °C до готовности. Остудите, очистите и натрите на самой мелкой тёрке.

Если морковь оказалась слишком сочной, слегка отожмите её через марлю.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: для приготовления закуски лучше использовать запечённую морковь. Она обладает более насыщенным цветом и сладковатым вкусом, а также содержит меньше лишней влаги, благодаря чему «Мандаринки» лучше сохраняют форму.

Как сформировать праздничную закуску

Из охлаждённой сырной массы скатайте небольшие шарики диаметром около четырёх сантиметров.

На кусочек пищевой плёнки выложите столовую ложку натёртой моркови и распределите её тонким слоем. В центр поместите сырный шарик.

Приподнимите края плёнки и аккуратно распределите морковь вокруг начинки, полностью закрывая её. Снимите плёнку и слегка приплюсните заготовку сверху и снизу, чтобы придать ей форму настоящего мандарина.

В центре сделайте небольшое углубление, вставьте бутон сушёной гвоздики и украсьте листочком базилика или петрушки. Гвоздику перед употреблением следует удалить.

Чем можно разнообразить начинку

Если хочется сделать закуску более сытной или придать ей необычный вкус, в сырную массу можно добавить мелко нарезанное отварное куриное филе, измельчённые грецкие орехи, укроп или немного копчёного сыра.

Готовые «Мандаринки» уберите в холодильник на 1–2 часа. Перед подачей разложите их на большом белом блюде и украсьте свежей зеленью.

Сочетание сладковатой моркови, нежного сыра и пикантного чеснока получается удивительно гармоничным. А необычное оформление наверняка заставит гостей внимательнее присмотреться к праздничному столу.

Может быть интересно: