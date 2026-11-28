В Татарстане личные подсобные и фермерские хозяйства произвели в 2025 году сельхозпродукции на 161 млрд рублей, что составило 39,9% от общего объема по республике. В регионе насчитывается 398 тыс. личных подворий и 2,6 тыс. фермерских хозяйств. Данные озвучил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на совещании в Доме Правительства, которое провел Премьер-министр Алексей Песошин.

На прямую поддержку малых форм хозяйствования в 2026 году направлено 1,7 млрд рублей, из них 745 млн — из федерального бюджета, около 1 млрд — из республиканского. Дополнительно фермеры получили 3,3 млрд рублей по другим программам. Для личных подсобных хозяйств выделено 676 млн рублей, а в 2027 году финансирование планируют увеличить до 969 млн рублей.

Ключевое направление — субсидирование содержания молочного стада. В 2026 году на поддержку владельцев коров, козоматок и овцематок направили 435 млн рублей. Более 85% субсидий на коров доведено до получателей в восьми районах, включая Атнинский, Арский и Мамадышский. Также действует программа строительства мини-ферм: в Арском районе возвели 14 объектов, в Алексеевском — 10, в Алькеевском — шесть, в Черемшанском — четыре, в Муслюмовском — три. Это позволит увеличить поголовье на 310 коров.

С 2027 года субсидия на содержание одной коровы вырастет с 6,3 тыс. до 10 тыс. рублей. Появится поддержка строительства ферм для откорма КРС и субсидии на лошадей в личных подворьях. На крестьянские фермерские хозяйства в 2026 году выделено 445 млн рублей, включая 211 млн грантов, которые получили 27 фермеров. Еще 234 млн рублей возместили затраты 60 хозяйств, что позволило просубсидировать содержание 1 255 голов КРС, 200 овец и 528 тыс. голов птицы, а также обновить 56 единиц техники. Сельхозкооперативы с 2020 года выросли в полтора раза — до 215, их выручка за пять лет увеличилась в 3,6 раза и достигла 23 млрд рублей.