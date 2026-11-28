Четыре постановки из Татарстана отмечены дипломами 33-й Национальной театральной премии «Золотая маска». В числе лауреатов — спектакли, признанные одними из самых ярких в сезоне 2025–2026 годов.

Дипломы получили «Ашик Кериб» театра имени Галиасгара Камала, кукольный «Табор уходит в небо» от Театра кукол «Экият», «Золушка» Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля и «Пуаро» от АНО «Стейджплатформа». Об этом сообщили организаторы премии.

Единственным номинантом на главную награду из республики стал спектакль «Судьба человека» театральной резиденции «Особняк Демидова» в категории «Драматический театр. Малая форма». Постановку по рассказу Михаила Шолохова создал Айдар Заббаров, главный режиссёр театра имени Карима Тинчурина.

Всего в номинации сезона участвуют 70 спектаклей, ещё 100 отмечены дипломами. Уже второй год премия вручается по обновлённым правилам: награду присуждают за спектакль как итог коллективной работы всей команды. Номинанты покажут свои работы в фестивальной программе, а награждение победителей пройдёт в Челябинске.