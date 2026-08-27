Эксперты советуют отключать быструю зарядку из-за перегрева смартфона
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Быстрая зарядка смартфона может вызывать перегрев, который способен повредить аккумулятор. Эксперты портала MakeUseOf рекомендуют отключать её в жаркую погоду и при интенсивном использовании, например во время игр или навигации. Об этом сообщает Lenta.ru.
Автор публикации Панкил Шах пояснил, что чем выше мощность зарядки, тем сильнее нагревается устройство. Постоянный перегрев в долгосрочной перспективе может вывести батарею из строя. Также причиной нагрева может стать слишком плотный чехол: если корпус телефона часто горячий, стоит заменить его на более подходящий.
В начале августа издание BGR предложило альтернативные способы зарядки, включая использование автомобильного разъема или пауэрбанка.
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