Технологии

Эксперты советуют отключать быструю зарядку из-за перегрева смартфона

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Эксперты рекомендуют отключать быструю зарядку ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Быстрая зарядка смартфона может вызывать перегрев, который способен повредить аккумулятор. Эксперты портала MakeUseOf рекомендуют отключать её в жаркую погоду и при интенсивном использовании, например во время игр или навигации. Об этом сообщает Lenta.ru.

Автор публикации Панкил Шах пояснил, что чем выше мощность зарядки, тем сильнее нагревается устройство. Постоянный перегрев в долгосрочной перспективе может вывести батарею из строя. Также причиной нагрева может стать слишком плотный чехол: если корпус телефона часто горячий, стоит заменить его на более подходящий.

В начале августа издание BGR предложило альтернативные способы зарядки, включая использование автомобильного разъема или пауэрбанка.

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