Эксперты советуют отключать быструю зарядку из-за перегрева смартфона

Быстрая зарядка смартфона может вызывать перегрев, который способен повредить аккумулятор. Эксперты портала MakeUseOf рекомендуют отключать её в жаркую погоду и при интенсивном использовании, например во время игр или навигации. Об этом сообщает Lenta.ru.

Автор публикации Панкил Шах пояснил, что чем выше мощность зарядки, тем сильнее нагревается устройство. Постоянный перегрев в долгосрочной перспективе может вывести батарею из строя. Также причиной нагрева может стать слишком плотный чехол: если корпус телефона часто горячий, стоит заменить его на более подходящий.

В начале августа издание BGR предложило альтернативные способы зарядки, включая использование автомобильного разъема или пауэрбанка.