Ночью в казанской подземке пройдут пожарные учения

В ночь с 28 на 29 октября на станции метро «Северный вокзал» в Казани состоятся пожарно-тактические учения. В них будут задействованы подразделения ГУ МЧС России по РТ и работники метрополитена. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Горожан просят не беспокоиться и сохранять спокойствие во время проведения тренировки. Учения пройдут в ночное время, когда станция закрыта для пассажиров.

Ранее стало известно, что казанцы стали чаще выбирать метро и троллейбусы для поездок по городу. Почти треть жителей пользуется общественным транспортом. При этом на автобусы приходится 62 процента пассажиропотока, однако за год общее число пассажиров снизилось примерно на 800 тысяч человек.