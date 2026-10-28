Росприроднадзор оценил ущерб Волге от казанского Водоканала в 32 млн рублей

Казанский «Водоканал» попал под подозрение в нанесении ущерба Волге. В реке зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций по ряду веществ, а ущерб превысил 32 миллиона рублей. Об этом сообщил замруководителя Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Булат Ахмадиев.

Помимо этого, сотрудники ведомства обнаружили несанкционированную свалку на улице Мамадышский Тракт в Казани. Ее площадь составила почти 3 тысячи квадратных метров, а ущерб оценили в 1,2 миллиарда рублей. Собственник участков отказался возмещать вред добровольно, поэтому материалы направили в Арбитражный суд Татарстана для принудительного взыскания.

Совместно с Казанской межрайонной природоохранной прокуратурой провели выездные обследования береговой полосы Волги в Аракчино и проверили факт разлива сточных вод на улице Тракторной. Также работа затронула Буинский и Тетюшский районы, «Волжскую гавань», загрязнение реки Тунгуча в Нижнекамском районе и разлив нефтепродуктов в Каме. По итогам проверок выявлены нарушения природоохранного законодательства, виновных привлекли к административной ответственности.

Ранее Роспотребнадзор оштрафовал нарушителей в Татарстане на 126 миллионов рублей за неуплату экосбора и нарушения отчетности.