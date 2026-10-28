Новости Казани

Жители Нижнекамска добились уборки мусора на кладбище

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В Нижнекамске администрация города пообещала навести порядок на кладбище, где похоронены участники СВО, после жалоб местных жителей. Люди опубликовали фотографии в сообществе «Народный контроль Нижнекамск» во «ВКонтакте», на которых видны кучи венков и пустых бутылок в нескольких метрах от могил.

Автор поста возмутился состоянием территории и спросил, какие службы отвечают за уборку. В ответ администрация города заявила, что приведет кладбище в порядок 28 и 29 октября, и попросила посетителей не оставлять мусор. Однако жители указали на переполненные контейнеры, которые не справляются с объемом отходов.

Похожая ситуация ранее возникала в Прокопьевске Кемеровской области, где люди жаловались на затопление могил участников СВО грунтовыми водами и сняли это на видео.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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