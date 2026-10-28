Новости Татарстана

В Мензелинском районе инспектируют молочный комплекс на три тысячи голов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Госстройнадзор Татарстана проверяет строящийся ...

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В Коноваловском сельском поселении Мензелинского района продолжается строительство молочно-товарного комплекса, рассчитанного на три тысячи фуражных голов крупного рогатого скота. Специалисты Госстройнадзора Татарстана проверяют, насколько возводимый объект соответствует проектной документации. О ходе проверки сообщил первый заместитель начальника ведомства Ильфарт Сафиуллин, информацию передала пресс-служба Госстройнадзора РТ.

Строительные работы на площадке стартовали летом прошлого года. В составе будущего комплекса — шесть коровников, пять переходных галерей, две канализационные насосные станции и ветеринарно-санитарный пропускник. На территории также появятся пруд-накопитель для ливневых стоков, очистные сооружения, отдельный пруд для сбора очищенных вод, силосно-сенажные траншеи и две комплектные трансформаторные подстанции.

Застройщиком и техническим заказчиком выступает ООО «Камский Бекон», а генеральным проектировщиком — индивидуальный предприниматель Дмитрий Власенко. Проект реализуется в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», который нацелен на устойчивый рост производства в животноводческой отрасли.

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