Расходы Татарстана на искусственный интеллект превысили 417 млн рублей

Татарстан занял седьмую строчку в рейтинге регионов России по объему затрат на внедрение и использование искусственного интеллекта. В 2025 году республика направила на эти цели 417,2 млн рублей, о чем свидетельствуют данные исследования аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза».

Больше всего на ИИ потратили в Москве — 161,8 млрд рублей, что составляет 92% всех общероссийских расходов. Далее следуют Санкт-Петербург с 3,2 млрд рублей и Московская область с 1,9 млрд. В десятку лидеров также вошли Костромская область (1,4 млрд), Краснодарский край (1,2 млрд), Тюменская область (768,2 млн), Калининградская (362,1 млн), Владимирская (349,3 млн) и Липецкая (317,4 млн) области.

Суммарные расходы компаний и государственных учреждений на ИИ по всей России в 2025 году достигли 176,1 млрд рублей, увеличившись на 95% по сравнению с предыдущим годом.

Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов заявлял, что республика планирует вложить 5 млрд рублей в развитие технологий искусственного интеллекта.