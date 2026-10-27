Муфтий Таджуддин: содержание собак в доме грозит нарушением духовных норм
Председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин рассказал, почему последователям ислама не рекомендуется содержать собак внутри жилых помещений. По словам верховного муфтия, такое ограничение связано с религиозными представлениями об ангелах и благодати. Об этом сообщает «Татарстанское время» со ссылкой на интервью РИА Новости.
Священнослужитель пояснил, что в исламской традиции существуют определенные правила содержания домашних животных. При этом рекомендации различаются в зависимости от вида животного и условий его проживания.
Особое внимание Таджуддин уделил собакам. По его словам, мусульманам не следует размещать их непосредственно в жилых комнатах.
Свою позицию муфтий объяснил религиозным преданием, согласно которому ангелы не входят в жилище, где находится собака.
Исходя из этого представления, присутствие животного внутри дома может быть связано с утратой благодати. Именно таким образом Таджуддин объяснил верующим смысл соответствующего ограничения.
При этом речь не идет о полном запрете на содержание собак. Муфтий отметил, что животное можно держать во дворе, где оно способно выполнять охранные функции.
Важным условием он назвал соблюдение санитарных требований. По словам главы духовного управления, при организации содержания животных необходимо учитывать чистоту территории.
Также Таджуддин сообщил, что религиозные правила допускают содержание домашнего скота.
Отдельно священнослужитель высказался о кошках. Он призвал относиться к ним с милосердием, подчеркнув, что вопрос их содержания рассматривается иначе, чем нахождение собак в жилом помещении.
Таким образом, верховный муфтий разграничил содержание собак в доме и во дворе. По его словам, животное может охранять придомовую территорию при соблюдении санитарных норм, тогда как размещать его в жилых комнатах последователям ислама не рекомендуется по религиозным причинам.
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