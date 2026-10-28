Экосбор в Татарстане: штрафы на 126 млн рублей

Компании Татарстана заплатят 126 миллионов рублей штрафов за нарушения в сфере экологического сбора. Речь идет о несвоевременной сдаче отчетности, деклараций о количестве выпущенных в продажу товаров в упаковке и неуплате экосбора в установленный срок. Об этом сообщил замруководителя Волжско-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора Булат Ахмадиев.

Ведомство, которое курирует Татарстан, Чувашию и Марий Эл, за девять месяцев провело 804 контрольных мероприятия. В Татарстане прошли 22 плановые и 93 внеплановые проверки, а также 179 наблюдений и 209 выездных обследований по обращениям граждан и других ведомств.

По итогам работы заведено 1067 административных дел о причинении вреда окружающей среде. Нарушителям предъявлено 119 фактов ущерба на общую сумму 7 миллиардов рублей. Параллельно ведомство проводило профилактическую работу: более двух тысяч консультаций и предостережений.

Проверки затронули объекты «Татнефти», «Камского бекона», «Татойлгаза», «Казаньоргсинтеза» и других предприятий. Нарушения нашли повсеместно, виновных привлекли к ответственности. Особо отметили случай с УК «Экопарк»: из-за несанкционированного размещения строительных и твердых коммунальных отходов на площади более 75 тысяч квадратных метров ущерб почве составил 2,1 миллиарда рублей. Материалы передали в МВД, где возбудили уголовное дело.

Ранее Росприроднадзор выявил 16 тысяч неплательщиков экосбора на 9 миллиардов рублей. Данные удалось получить благодаря интеграции с Федеральной таможенной службой, налоговой и системой маркировки товаров.