Конный комплекс в Мирном обойдется республике в миллиард рублей

Первый этап строительства конноспортивного комплекса в казанском жилом массиве Мирный почти завершен. На эти работы из бюджета Татарстана выделен 1 млрд рублей, следует из документов, опубликованных ГБУ «Главстрой РТ» на сайте госзакупок.

Согласно проекту госконтракта, средства направят на возведение спортивного объекта на участке, где сейчас расположен «Физкультурно-оздоровительный комплекс „Конноспортивный клуб“ города Казани». К началу октября строительство было выполнено на 85%.

Помимо манежа для иппотерапии, комплекс оснастят современным оборудованием для ухода за лошадьми, включая солярий. Мэр Казани Ильсур Метшин отмечал, что объект задействуют для подготовки к Играм кочевников, в том числе для размещения гостевых лошадей.

О планах построить в Мирном новый комплекс на 300 лошадей стало известно в июле 2024 года. Территория площадью 46 га расположится от улицы Новосельской до лесополосы. Действующий клуб на Новосельской, 70, где сейчас содержатся 18 лошадей, войдет в состав нового объекта. В конце 2024 года стоимость строительства оценивали почти в 600 млн рублей.

На территории комплекса появятся спортивная школа, поля для конных прогулок, база отдыха с глэмпингом на 94 домика и 6 арендных домов. Также откроются ресторан, спа-центр и баня более чем на 100 посетителей. Комплекс рассчитан на 2,7 тыс. гостей в день.