Суд рассмотрит иск к комитету РТ по охране ОКН из-за Мергасовского дома

Верховный суд Татарстана назначил на 13 ноября рассмотрение административного иска регионального отделения ВООПИиК к Комитету республики по охране объектов культурного наследия. Предмет спора — приказ ведомства от 26 мая 2026 года, утверждающий предмет охраны Мергасовского дома на улице Дзержинского, 18. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

В документе перечислены мемориальные объекты, связанные с известными татарскими писателями: дом, где Абдулла Алиш жил в 1938–1941 годах, и дом, где Кави Наджми проживал в 1931–1952 годах. В комитете отметили, что это не первое судебное разбирательство с общественной организацией: ранее она оспаривала отказ включить «офицерский дом» Порохового завода на улице 1 Мая, 16 в перечень выявленных объектов культурного наследия, но Кировский районный суд Казани тогда поддержал позицию ведомства.

В комитете пояснили, что мемориальную ценность здания изучили в ходе историко-архивных и комплексных научных исследований, результаты которых вошли в научно-проектную документацию и акт государственной историко-культурной экспертизы. Согласно Единому государственному реестру, дом находится под охраной как памятник истории, а не архитектуры, поэтому его ценность связана прежде всего с памятью о писателях. Ведомство также указало на неточность в публикациях ВООПИиК, где Абдуллу Алиша называют Героем Советского Союза: это звание ему не присваивали, его посмертно получил Муса Джалиль.

В комитете добавили, что за время существования дома квартиры неоднократно перестраивали, а подлинные предметы обстановки и личные вещи писателей не сохранились. Вещи Кави Наджми семья вывезла при переезде, сейчас они находятся в мемориальной комнате в доме на улице Большой Красной, 57б. Точное расположение квартиры Алиша установить не удалось. В ведомстве считают, что реставрационный проект не может сохранить предметы, которые физически переместили в другое место.

Комитет также опроверг утверждения о надстройке дополнительного этажа: согласно техническому паспорту БТИ, здание исторически является шестиэтажным, включая мезонин, а первый этаж частично заглублен в грунт. Проект предусматривает разборку аварийных конструкций и восстановление здания на историческом месте, а также понижение уровня земли для приведения высоты первого этажа к нормативам. Подземный паркинг, по данным ведомства, нужен не только для автомобилей, но и как часть противокарстовых мероприятий. Заказчиком проекта выступает Государственный жилищный фонд при Раисе Татарстана, документацию разработал Центр культурного наследия республики, имеющий лицензию Минкультуры России.