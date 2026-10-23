Японцы делают из капусты то, что мы привыкли делать из теста: жарят огромный блин с начинкой на всю сковороду

Капусту обычно отправляют в суп, тушат с мясом или превращают в начинку для пирожков. А в Японии из неё готовят огромный румяный блин, который занимает почти всю сковороду. Снаружи он покрывается аппетитной корочкой, а внутри остаётся сочным и мягким.

Блюдо называется окономияки. Его часто сравнивают с пиццей или сытным овощным блином, хотя по вкусу оно совсем другое. Основу составляет мелко нашинкованная капуста, соединённая с небольшим количеством теста. Добавки можно менять по своему вкусу, а готовится всё без духовки и долгого замешивания.

Какие продукты понадобятся

На 2 больших блина:

белокочанная капуста — 350 г;

яйца — 2 шт.;

пшеничная мука — 100 г;

вода или несолёный бульон — 120 мл;

зелёный лук — 3–4 пера;

бекон — 80–100 г;

разрыхлитель — ½ ч. л. по желанию;

соль — небольшая щепотка;

растительное масло — 2 ст. л.

Для подачи:

майонез — 2 ст. л.;

кетчуп — 1 ст. л.;

соевый соус — 1 ч. л.;

вустерский соус — 1 ч. л. по желанию;

кунжут или зелёный лук — для украшения.

В традиционных японских вариантах окономияки часто используют специальную муку, бульон даси и соус окономияки. Здесь представлен упрощённый домашний рецепт из продуктов, которые проще найти в обычном магазине.

Как приготовить японский капустный блин

Удалите с капусты грубые верхние листья и вырежьте кочерыжку. Нашинкуйте капусту тонкими короткими полосками. Мелко нарежьте зелёный лук. Бекон подготовьте тонкими ломтиками. В глубокой миске смешайте муку, разрыхлитель и щепотку соли. Влейте воду или бульон, добавьте яйца и размешайте венчиком до получения однородного теста без крупных комочков. Переложите в миску нашинкованную капусту и зелёный лук. Тщательно перемешайте. Теста должно быть относительно немного: оно лишь соединяет капустные полоски, а не полностью скрывает их. Разогрейте сковороду диаметром 22–24 см с небольшим количеством растительного масла на среднем огне. Выложите половину капустной массы и разровняйте лопаткой, формируя круглый блин толщиной около 2 см. Сверху распределите половину ломтиков бекона, слегка прижимая их к поверхности. Уменьшите нагрев до умеренного и готовьте примерно 5–6 минут. Нижняя сторона должна подрумяниться, а масса — начать держать форму. Осторожно переверните блин широкой лопаткой или с помощью плоской тарелки. Готовьте ещё 5–7 минут, пока бекон не прожарится, а середина блина полностью не приготовится. При необходимости переверните ещё раз и подержите на сковороде 1–2 минуты, чтобы вернуть хрустящую корочку на капустную сторону. Таким же способом приготовьте второй блин. Для быстрого соуса смешайте кетчуп, соевый и вустерский соусы. Полейте готовый окономияки полученной смесью, добавьте немного майонеза и посыпьте зелёным луком или кунжутом.

На приготовление двух порций потребуется около 30 минут.

Почему японцы добавляют в блин так много капусты

Главное отличие окономияки от привычных блинов заключается в пропорциях. В обычном блинном тесте основную массу составляет жидкая смесь из муки, яиц и молока. В японском блюде всё наоборот: капусты много, а теста ровно столько, чтобы соединить ингредиенты.

Во время жарки капуста немного размягчается, но сохраняет приятную текстуру. Благодаря этому блин получается сочным и не напоминает плотную мучную лепёшку.

Яйца помогают удерживать форму, а мука связывает капустные полоски. При правильном соотношении продуктов окономияки легко нарезается на кусочки и не разваливается на тарелке.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не солите нашинкованную капусту заранее и не оставляйте её надолго перед приготовлением. Соль вытягивает влагу, из-за чего смесь может стать водянистой. Лучше соединять капусту с тестом непосредственно перед жаркой.

Как добиться румяной корочки и сочной середины

Одна из главных ошибок — слишком сильный огонь. В таком случае нижняя часть быстро подгорает, а капуста внутри остаётся жёсткой.

Готовьте окономияки на среднем или умеренно слабом нагреве. Блин должен постепенно прогреваться по всей толщине.

Не стоит слишком сильно прижимать его лопаткой. Из-за давления капуста выделяет сок, а готовое блюдо может потерять воздушность.

Важна и толщина. Если сделать блин слишком высоким, перевернуть его будет сложно. Для домашней сковороды удобнее готовить два средних окономияки, чем один чрезмерно толстый.

Какую начинку можно добавить

Название окономияки часто объясняют как приготовление из того, что нравится. Поэтому состав блюда легко менять.

Вместо бекона можно использовать заранее приготовленную курицу, мелко нарезанные креветки или грибы. Главное, чтобы добавки не выделяли слишком много жидкости.

Хорошо подходит и тёртый сыр. Достаточно 40–50 г на всю порцию, чтобы сделать вкус более насыщенным.

Для овощного варианта можно полностью отказаться от мяса, добавив немного моркови, зелёного лука или предварительно обжаренных грибов.

При этом капуста должна оставаться основным ингредиентом: именно она придаёт окономияки характерную текстуру.

С чем подавать японский капустный блин

В Японии окономияки обычно подают с густым сладковато-солёным соусом, японским майонезом и различными посыпками. Среди традиционных дополнений встречаются хлопья сушёного тунца и водоросли аонори.

В домашних условиях можно обойтись более простым соусом на основе кетчупа и соевого соуса. Он добавит лёгкую сладость и подчеркнёт вкус жареной капусты.

Окономияки лучше подавать сразу после приготовления. Пока блин горячий, его края остаются слегка хрустящими, а середина — сочной.

Обычная белокочанная капуста в таком виде превращается в полноценное горячее блюдо. Несколько ложек теста, яйца и любимая начинка — и вместо привычного гарнира на столе появляется большой японский блин, который удобно разделить на порции.

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