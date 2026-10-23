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Выставка о Николае II открылась в «Эрмитаж – Казань»

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В центре «Эрмитаж – Казань» открылась выставка ...

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В выставочном центре «Эрмитаж – Казань» начала работать экспозиция «Николай II: семья и престол». Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета Татарстана. Проект рассказывает о жизни последнего российского императора и его близких, а также о политических событиях той эпохи. Задуман он как символический визит государя в Казань: при жизни Николай II в город так и не приехал.

На открытии от имени руководства республики гостей поприветствовал председатель Госсовета РТ Фарид Абдулганиев. Он напомнил, что центр «Эрмитаж – Казань» появился в год тысячелетия столицы Татарстана, а нынешняя экспозиция стала уже 30-й, юбилейной. Сам глава парламента, по его словам, посмотрел почти все выставки учреждения.

Абдулганиев призвал приходить сюда вместе с детьми, чтобы знакомить молодое поколение с историей страны, и поблагодарил дипломатов за участие в церемонии. Отдельно он передал приветствие генеральному директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому, заметив, что каждый его приезд в Казань и каждая лекция становятся глубоким погружением в историю и культуру. Без знания собственного прошлого у общества нет будущего, добавил спикер.

Главный хранитель и заместитель генерального директора Эрмитажа Светлана Адаксина поблагодарила руководство Татарстана, Казанский Кремль и центр за многолетнее сотрудничество. Музей она сравнила с планетой, у которой есть свои спутники — выставочные центры, и самым дорогим из них назвала именно казанский, первый в этой сети. Главный федеральный инспектор по Татарстану Айрат Ахметшин, приветствовавший публику от имени полпреда президента в ПФО Игоря Комарова, обратил внимание, что в залах собрано больше 350 подлинников.

Среди них мундиры Николая II, домашние платья Александры Федоровны, игрушки великих княжон и цесаревича Алексея, мебель с императорских яхт «Штандарт» и «Полярная звезда», плакаты времен Первой мировой войны. Пять залов последовательно ведут от юности цесаревича и восшествия на престол через внешнюю политику и библиотеку государя к придворной роскоши. Завершает показ навершие ограды Собственного сада Зимнего дворца в форме императорской короны — его называют символом падения Российской империи.

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