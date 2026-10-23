Новости Татарстана

Иранский дипломат увидел стратегический потенциал в связях с Татарстаном

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Генеральный консул Ирана в Казани Мохаммад Босраи назвал сотрудничество с Татарстаном стратегически перспективным и отметил его высокий уровень. Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета республики. На встрече с председателем парламента Фаридом Абдулганиевым дипломат подчеркнул, что связи двух сторон развиваются в разных сферах, а общность истории и языка помогает их расширять.

Босраи приступил к работе в Казани недавно, но при участии генконсульства уже прошли заметные события. В частности, 29 сентября состоялся матч сборных России и Ирана, а днем ранее дипломат побывал на заседании Госсовета, где Раис Татарстана Рустам Минниханов огласил Послание. Официально нового генконсула представили 1 октября на встрече Минниханова с послом Ирана в России Каземом Джалали.

Иранское представительство открылось в Казани в 2007 году и стало вторым дипломатическим в республике. За почти два десятилетия стороны наработали совместные проекты, торгово-экономические и гуманитарные связи. По итогам прошлого года товарооборот Татарстана и Ирана достиг 235,9 млн долларов, а иранский рынок остается важным для экспорта сельхозпродукции из республики.

Абдулганиев также рассказал о развитии Татарстана: несмотря на санкции, регион сохранил позиции и показывает рост, а бюджет развития уже подготовлен на 2027 год. Республика участвует в укреплении российско-иранских отношений — в Казань приезжала делегация во главе с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на саммит БРИКС. Кроме того, Татарстан сотрудничает с несколькими иранскими провинциями, а депутаты Госсовета участвуют в торжествах и выражают соболезнования в связи с трагическими событиями в стране.

Босраи признался, что в Казань приехал впервые, хотя Россию до этого посещал четыре раза. Республика произвела на него большое впечатление, а парламент дипломат назвал голосом народа и поблагодарил руководство Татарстана за поддержку генконсульства. Во встрече также участвовали вице-спикер Госсовета Юрий Камалтынов и секретарь Лилия Маврина.

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