Мягкие помидоры не выбрасываю: за 15 минут превращаю их в соус для макарон

В августе помидоры дома иногда заканчиваются медленнее, чем созревают. Еще вчера плотные плоды становятся мягкими, кожица слегка сморщивается, и для салата такие томаты уже выглядят не слишком аппетитно. Но если нет плесени, гнили, неприятного запаха и других признаков порчи, выбрасывать их необязательно.

Мягкие спелые помидоры отлично подходят для быстрого соуса. Их достаточно нарезать, отправить на сковороду с чесноком и за 10–15 минут превратить в густую томатную основу для макарон.

Чем мягче помидоры, тем проще получить соус

Для салата обычно хочется выбирать плотные томаты, которые хорошо держат форму. В соусе это преимущество уже не требуется.

Мягкая мякоть быстрее разваривается, а очень спелые помидоры дают выраженный вкус. Подойдут даже плоды с немного сморщенной кожицей.

Однако использовать действительно испорченные овощи нельзя. Роспотребнадзор рекомендует обращать внимание на признаки порчи продуктов и соблюдать условия их хранения.

Редактор кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Летом у меня постоянно остается пара помидоров, которые уже слишком мягкие для салата. Раньше они могли пролежать еще несколько дней и в итоге отправиться в мусор. Теперь сразу режу их на сковороду, добавляю чеснок и немного специй. Пока варятся макароны, помидоры успевают превратиться в соус. Особенно вкусно получается именно с очень спелыми томатами».

Что понадобится

На две порции можно взять:

спелые помидоры — 400–500 г;

макароны — 180–200 г;

чеснок — 2 зубчика;

репчатый лук — половину небольшой головки;

растительное масло — 1–2 ст. ложки;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

сушеный базилик или орегано — по желанию;

сыр — для подачи.

Лук можно полностью исключить. Тогда вкус получится более выраженно томатным, а приготовление займет еще меньше времени.

Простые варианты пасты с томатами представлены и на российском кулинарном портале Food.ru, где свежие помидоры сочетают с чесноком, зеленью и сыром.

Кожицу можно снять за минуту

Если тонкие кусочки томатной кожицы в соусе не мешают, этот этап вообще пропускают.

Для более однородной консистенции на помидорах делают небольшой крестообразный надрез, ненадолго опускают их в кипяток, а затем перекладывают в холодную воду. После этого кожица снимается значительно легче.

Есть еще более ленивый вариант: разрезать помидор пополам и натереть мякоть на крупной терке. Кожица при этом останется в руке, а на сковороду попадет практически готовая томатная масса.

Чеснок долго не жарю

На сковороде разогревают небольшое количество масла. Если используется лук, сначала обжаривают его до мягкости.

Затем добавляют измельченный чеснок буквально на 20–30 секунд. Держать его на сильном огне несколько минут не стоит — подгоревший чеснок способен придать всему соусу неприятную горечь.

Следом отправляют нарезанные или натертые помидоры.

Сочетание свежих томатов, чеснока и пряных трав используется во множестве вариантов пасты на «Едим Дома». При этом свежие помидоры позволяют приготовить соус без долгого уваривания.

Сковороду крышкой не накрываю

После добавления помидоров огонь оставляют умеренным. Томаты довольно быстро выделят сок, поэтому дополнительную воду на этом этапе обычно добавлять не требуется.

Главная задача — не просто прогреть овощи, а выпарить часть жидкости.

Поэтому сковороду лучше оставить открытой и периодически перемешивать содержимое. Примерно через 10 минут кусочки помидоров станут мягкими, а масса заметно загустеет.

Если томаты очень водянистые, может потребоваться немного больше времени.

Щепотка сахара нужна далеко не всегда

В рецептах томатного соуса часто встречается сахар. Но добавлять его автоматически не стоит.

Сначала соус лучше попробовать. Спелые августовские помидоры сами по себе могут быть достаточно сладкими. Если вкус получился слишком кислым, только тогда можно добавить небольшую щепотку сахара.

В конце кладут соль, черный перец, базилик или орегано.

Макароны перекладываю прямо в соус

Пока помидоры готовятся, макароны отваривают согласно времени, указанному производителем на упаковке.

Перед сливанием воды стоит оставить примерно половину стакана жидкости от варки. Она может пригодиться для регулировки густоты соуса.

Готовые макароны перекладывают непосредственно в сковороду с томатами и перемешивают. Если соус оказался слишком густым, добавляют несколько ложек оставленной воды.

После этого достаточно прогреть все вместе еще около минуты.

Сыр добавляю уже в тарелку

Тертый твердый сыр можно добавить непосредственно перед подачей. Он слегка расплавится от горячих макарон и сделает соус насыщеннее.

Еще один вариант — положить сверху небольшое количество моцареллы. Свежую зелень тоже лучше добавлять в самом конце, чтобы она сохранила аромат.

А если хочется более сытного блюда, в готовый соус можно положить заранее приготовленную курицу или фарш. Но даже без мяса помидоры, чеснок и сыр дают полноценное самостоятельное блюдо.

Для соуса не нужны идеальные томаты

Этот рецепт особенно удобен в конце лета, когда помидоры быстро становятся мягкими. Вместо того чтобы ждать, пока они окончательно испортятся, плоды можно использовать в тот момент, когда для салата они уже не подходят по текстуре.

Помидоры нарезают, быстро тушат на открытой сковороде с чесноком и специями, а затем соединяют с только что сваренными макаронами.

Получается тот редкий случай, когда слишком мягкий продукт оказывается даже удобнее идеального. Пока варится паста, томаты успевают превратиться в густой домашний соус — и дополнительная банка магазинной заправки уже не нужна.

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