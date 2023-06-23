Найди свое моёженое! Казанцы дегустируют топ-20 необычных мороженых, которые стоит попробовать хотя бы раз

В мире насчитывается более 700 вкусов разного мороженого. А в одном из казанских магазинов вы сможете выбирать из целых 130 видов лакомств!

Редакция ProKazan поддержала промоакцию ВкусВилла – “Найди свое моёженое” и отправила журналиста в городской парк, чтобы дать казанцам попробовать 20 самых необычных по мнению редакции вкусов!

Маршмеллоу с шоколадным печеньем

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“Здесь много зефирок, хрустящие кусочки печенья. Это мороженое – моя любовь, ну очень вкусно! Не особо люблю темный шоколад, но именно этот просто тает во рту. Нежный вкус в сочетании со сладким маршмеллоу вызывает неописуемый восторг,” – говорит Диана Пименова.

Кофе с печеньем Амаретти

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“Мороженое для истинных фанатов кофе! Яркий и насыщенный вкус в сочетании с печеньем и сливочной текстурой способны вскружить голову любому,” – делится своими впечатлениями Диана Пименова.

Сорбет "Клубника и базилик"

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“Один маленький кусочек перенёс меня в детство, когда мы делали домашние лимонады. Свежий, насыщенный вкус клубники в сочетании с базиликом создает невероятно пронзительный вкус. А ещё, мне кажется, что тут есть нотки мяты. Этот сорбет самое то на жаркий летний день. Не слишком сладко, но и не кисло. Идеальная комбинация,” – говорит Диана Пименова.

(Прим.ред: Сорбет - это замороженный десерт из ягод и фруктов)

Десерт кокосовый "Клубника-финик-курага"

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“Пожалуй, это мороженое для любителей необычных вкусов. С первого кусочка кажется, что это смородина, но потом нотки клубники и финика раскрываются, создавая калейдоскоп различных сочетаний”, – делится впечатлением Ульяна Саитова.

Баттерскотч-лимон

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“Я будто ем нежнейший чизкейк. Такой сливочный, воздушный и невероятно нежный. Я почувствовала себя девочкой в лёгком платьице на мягкой перине. А кусочки лимона создают настолько деликатные ноты, что невозможно устоять”, – делится мнением Ульяна Саитова.

Десерт кокосовый "Гранат-малина"

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“Верхушка мороженого покрыта невероятным джемом из граната. Его будто делала бабушка! Кстати, когда я увидела упаковку и поняла, что сейчас буду пробовать мороженое с малиной, тут-же приготовилась ощущать специфический вкус малинового ароматизатора. Но там настоящая малина, и я это чувствую. Потрясающе!”, – сообщает Ульяна Саитова.

Двойной шоколад с маршмеллоу и миндалём

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“Это мороженое для любителей шоколадного шоколада. При этом оно не приторно сладкое, а вот прямо-таки идеальное. Никогда не пробовала мороженое с миндалем, но тут поняла, что это мой любимый ингредиент. Буду покупать его снова и снова. Кажется я нашел свое моёженое!”, – говорит Михаил Ляпунов.

Джелато-лимон

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“Я будто ем сгущенку с нотками свежести. А больше всего меня покорил аромат. Его не передать словами. В детстве мы готовили сливочные ириски и аромат был примерно такой, только здесь ощущается еще и цитруса”, – восхищается Алина Алмакаева.

(Прим.ред: Джелато - это итальянский замороженный десерт из свежего коровьего молока и сахара, с добавлением ягод, орехов, шоколада и свежих фруктов)

Жареный арахис в карамели с лимоном

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“Это мороженое можно описать так: «сникерс со свежестью». Честно, довольно необычное сочетание, которое в сумме дает невероятный вкус. Мои рецепторы совершили кругосветное путешествия и ощутили всё самое приятное, что есть в этом мире”, – говорит Эмилия Бахтина.

Малиновый пирог с белым шоколадом

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“Обожаю белый шоколад! А малиновый джем – это лучшее, чем можно было дополнить это мороженое. Я как будто ем мамин домашний пирог. Если бы вы могли передавать своим читателям ароматы, то этот точно бы всех покорил!”, – говорит Эмилия Бахтина.

Джелато с кленовым сиропом и пеканом

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“Самое то для любителей ореховых нот. Это настоящий итальянский десерт, сделанный с любовью. Консистенция идеально мягкая, чувствуются кусочки ореха, но не сильно. Сочетание достаточно нестандартное, но при этом каждый ингредиент дополняет другой. Это будет мой новый летний фаворит”, – говорит Лилия Шакирова.

Пломбир в тёмном шоколаде

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“Очень удобный формат, я встречаю такой впервые. Мороженое-конфета – удивительно! По вкусу напоминает классический пломбир из моего детства. Само мороженое покрыто вкусным тёмным шоколадом. Очень гармоничное сочетание. Обязательно куплю и удивлю братика!”, – говорит Лилия Шакирова.

Сорбет с ароматом груши и барбариса

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“В моём детстве были конфеты барбариски - один в один. Просто «привет из 90-ых». Очень неожиданный вкус, которые как на машине времени переносит в детство. А консистенция мороженого напоминает турецкое лакомство, такое нежное!”, – ностальгирует Наталья Егорова.

Капучино с корицей и миндалём

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“Самый настоящий капучино из кофейни. С лёгкими нотами корицы и кусочками ореха. Это точно подойдет для любителей кофе с корицей. Даже аромат как в кофейне”, – говорит Наталья Егорова.

Пломбир ванильный "Игрушка"

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“Классический нежный пломбир со сливочно-ванильным вкусом. А выглядит прямо как в детстве! Удобная упаковка – не страшно уронить, не капает, порция небольшая. То, что нужно для ребёнка”, – говорит Алина Алмакаева.

Щербет манго-ласси

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“Нежный вкус сорбета, неяркий и ненавязчивый. Чувствуется кислинка и дольки манго. Тропический вкус, напоминающий мультифруктовый сок”, – говорит Валерия Кадикова.

Бельгийский шоколад

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“Чувствуется благородный шоколадный вкус! Вот как вы себе представляете самое вкусное шоколадное мороженое? Так вот это – именно такое!”, – восторгается Валерия Кадикова.

Джелато с «Блонди»

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“По вкусу напоминает шоколадную сгущёнку со сливочными нотами. А внутри мне попались кусочки шоколадного бисквита, которые просто таяли во рту”, – делится впечатлениями Валерия Кадикова.

Мятная тыква (без сахара)

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“Есть подозрение, что это мороженое создавали для спортсменов. Белковое, без сахара, без добавок и с тыквенными семечками. Слышала, что тыква содержит много магния для укрепления сердца. Полезное вкусно!”, – делится впечатлениями Алина Алмакаева.

Чтобы перепробовать все виды мороженого из ВкусВилла за лето вам придется есть по 1,5 разного мороженого в день. Если вы все еще не начали, предлагаем поторопиться!

Кстати, во ВкусВилл вы можете сами придумать новый вкус мороженого и выиграть 2 000 бонусов! Что нужно для участия?

Шаг 1: В форму записать формулу идеального мороженого из трех ингредиентов

Шаг 2: Скачать открытку с вашей формулой

Шаг 3: Подписаться на социальные сети

Шаг 4: Вуаля! Шанс выиграть 2000 бонусов уже ваш!

*Формулы моёженого принимаются до 9 июля 2023 года