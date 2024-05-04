Метеоролог КФУ поделился, какая погода ждет татарстанцев на 9 Мая
По прогнозам метеоролога КФУ Тимура Аухадеева, в этом году на День Победы в Татарстане ожидается прохладная погода, с температурой около +9 градусов днем.
Аухадеев отметил, что среднесуточная температура будет ниже обычной для этого времени года, но подчеркнул, что холод не будет продолжительным. Во второй половине месяца в регионе ожидается возвращение более теплой погоды.
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