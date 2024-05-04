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Метеоролог КФУ поделился, какая погода ждет татарстанцев на 9 Мая

9 мая в Татарстане будет прохладная погода.

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По прогнозам метеоролога КФУ Тимура Аухадеева, в этом году на День Победы в Татарстане ожидается прохладная погода, с температурой около +9 градусов днем.

Аухадеев отметил, что среднесуточная температура будет ниже обычной для этого времени года, но подчеркнул, что холод не будет продолжительным. Во второй половине месяца в регионе ожидается возвращение более теплой погоды.

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