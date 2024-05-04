Новости Казани
· 16+ · Артем Акчурин

В Казани потушили пожар в многоквартирном доме на Амирхана

Подписаться в Telegram

В Ново-Савиновском районе города произошел пожар в квартире многоэтажного дома. Очевидцы поделились видеозаписями происшествия в Telegram-каналах.

Местные жители отметили, что пожар возник в доме No31А на улице Фатыха Амирхана. Пожарная бригада быстро прибыла на место происшествия.


Информация о пострадавших и жертвах изначально не поступала. По данным ГУ МЧС России по Республике Татарстан, загорелся балкон квартиры площадью 4 квадратных метра.

Посчастью, никто не пострадал, и пожарные будут расследовать причины возгорания. В комментариях местные жители предположили, что пожар мог быть вызван брошенным окурком с верхних этажей.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Читайте также:

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ближайшие ночи могут стать самыми холодными в истории с 1969 года

Новости Казани

день назад

Туристку из Казани с криками выгнали из бутика в Стамбуле без причин

сетка от тараканов на вентиляцию купить в москве недорого

Новости Татарстана

день назад

На Хади Такташа 78а снесли АЗС

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники

сколько стоит гравировка на памятнике цена в Новосибирске

Новости Казани

день назад

В подземке у улицы Баумана снесли часть ларьков

Новости Казани

день назад

В Казани Лада и Hyundai столкнулись из-за другой аварии

Новости Татарстана

день назад

Казанские магазины начали блокировать продажу просрочки

Новости Татарстана

день назад

3 и 4 мая ожидается похолодание, ветер до 20 м/с и гололед
Новости Казани
2 дня назад

ТЦ «Южный» эвакуирован из-за сообщения о минировании

ТЦ «Южный» эвакуирован из-за сообщения о минировании

Новости Татарстана

8 минут назад

Гузель Уразова сообщила о своем возращении в Казань после операции

Новости Татарстана

18 минут назад

В санитарном двухмесячнике приняли участие более 125 тысяч татарстанцев

Новости Татарстана

38 минут назад

1,4 млн измерений выполнили станции контроля качества воздуха минэкологии РТ

Новости Казани

48 минут назад

В Казани потушили пожар в многоквартирном доме на Амирхана
В Набережных Челнах утвердили генплан до 2043 года
Новости Татарстана
день назад

В Набережных Челнах утвердили генплан до 2043 года

Новости Татарстана

58 минут назад

В Казани прошла международная акция «Сад памяти»

Новости Татарстана

час назад

Метеоролог КФУ поделился, какая погода ждет татарстанцев на 9 Мая

Новости Татарстана

час назад

В праздник Пасхи в Татарстане дежурят 237 сотрудников МЧС
Как подготовить дом к Пасхе: полезные советы
Интересное в Казани
5 дней назад

Как подготовить дом к Пасхе: полезные советы