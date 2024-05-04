В Казани потушили пожар в многоквартирном доме на Амирхана

В Ново-Савиновском районе города произошел пожар в квартире многоэтажного дома. Очевидцы поделились видеозаписями происшествия в Telegram-каналах.



Местные жители отметили, что пожар возник в доме No31А на улице Фатыха Амирхана. Пожарная бригада быстро прибыла на место происшествия.



Информация о пострадавших и жертвах изначально не поступала. По данным ГУ МЧС России по Республике Татарстан, загорелся балкон квартиры площадью 4 квадратных метра.Посчастью, никто не пострадал, и пожарные будут расследовать причины возгорания. В комментариях местные жители предположили, что пожар мог быть вызван брошенным окурком с верхних этажей.