«Рубин» перед матчем с ЦСКА подписал нового игрока

В преддверии матча с московским ЦСКА футбольный клуб «Рубин» пополнил свои ряды новым игроком - блогером и нападающим медиафутбольного клуба 2Drots Кареном Бенземяном. Примечательно, что контракт с 30-летним футболистом подписан всего на один день.

«Наша команда усилилась 30-летним форвардом Кареном. Медийная звезда заключила соглашение с "Рубином" на сутки и будет выходить на поле под номером 27», - говорится в сообщении казанского клуба в социальных сетях.

Сам Бенземян выразил удовлетворение своим переходом в «Рубин».

«Я счастлив примкнуть к "Рубину". Пока подписал контракт на один день. Надеюсь, что за эти сутки смогу проявить себя, и мое пребывание в команде продлят», - заявил он.

Дебют Бенземяна в составе «Рубина» запланирован на 6 мая в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Казанский клуб проведет матч против ЦСКА, начало игры - в 20:30.