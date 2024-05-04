Новости Казани
· 16+ · Артем Акчурин

«Рубин» перед матчем с ЦСКА подписал нового игрока

В преддверии матча с московским ЦСКА футбольный клуб «Рубин» пополнил свои ряды новым игроком - блогером и нападающим медиафутбольного клуба 2Drots Кареном Бенземяном.

Подписаться в Telegram

В преддверии матча с московским ЦСКА футбольный клуб «Рубин» пополнил свои ряды новым игроком - блогером и нападающим медиафутбольного клуба 2Drots Кареном Бенземяном. Примечательно, что контракт с 30-летним футболистом подписан всего на один день.

«Наша команда усилилась 30-летним форвардом Кареном. Медийная звезда заключила соглашение с "Рубином" на сутки и будет выходить на поле под номером 27», - говорится в сообщении казанского клуба в социальных сетях.

Сам Бенземян выразил удовлетворение своим переходом в «Рубин».

«Я счастлив примкнуть к "Рубину". Пока подписал контракт на один день. Надеюсь, что за эти сутки смогу проявить себя, и мое пребывание в команде продлят», - заявил он.

Дебют Бенземяна в составе «Рубина» запланирован на 6 мая в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Казанский клуб проведет матч против ЦСКА, начало игры - в 20:30.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Читайте также:

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ближайшие ночи могут стать самыми холодными в истории с 1969 года

Новости Казани

день назад

Туристку из Казани с криками выгнали из бутика в Стамбуле без причин

тараканы служба по уничтожению тараканов

Новости Татарстана

22 часа назад

На Хади Такташа 78а снесли АЗС

Интересное в Казани

2 дня назад

На заметку родителям: как избежать проблемы с зубами у вашего ребенка

изготовление мебели из фанеры на заказ в Москве

Новости Казани

день назад

ТЦ «Южный» эвакуирован из-за сообщения о минировании

Новости Казани

день назад

В подземке у улицы Баумана снесли часть ларьков

Новости Казани

день назад

В Казани Лада и Hyundai столкнулись из-за другой аварии

Новости Татарстана

день назад

Казанские магазины начали блокировать продажу просрочки
Новости Татарстана
день назад

3 и 4 мая ожидается похолодание, ветер до 20 м/с и гололед

3 и 4 мая ожидается похолодание, ветер до 20 м/с и гололед

Новости Казани

22 минуты назад

«Рубин» перед матчем с ЦСКА подписал нового игрока

Новости Татарстана

52 минуты назад

В день Пасхи в Татарстане похолодает до минус 8 градусов

Новости Татарстана

час назад

В Нижнекамске на месте, где в ДТП погиб 19-летний парень, установят светофор

Новости Татарстана

2 часа назад

Инженера «Алабуги» отправили в СИЗО за полученную взятку в 2,5 млн рублей
В Казани в детсадах, школах и больницах включат отопление
Новости Казани
день назад

В Казани в детсадах, школах и больницах включат отопление

Новости Казани

2 часа назад

В Казани решили отменить салют в честь Дня Победы

Новости Татарстана

22 часа назад

Башкирский школьник Харисов может стать советником главы района в Татарстане

Новости Татарстана

23 часа назад

Компания из Китая поставит оборудование для мусорозавода под Казанью
Как подготовить дом к Пасхе: полезные советы
Интересное в Казани
5 дней назад

Как подготовить дом к Пасхе: полезные советы