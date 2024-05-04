В 86 лет скончался бывший гендиректор «Нижнекамскнефтехима» Гаяз Сахапов
Бывший генеральный директор "Нижнекамскнефтехима" и заслуженный химик Татарской АССР Гаяз Сахапов скончался после продолжительной болезни на 86-м году жизни. Эта информация стала известна в пятницу, третьего мая. Причины смерти на данный момент не были обнародованы.
За вклад в развитие нефтехимической промышленности и активное участие в общественной жизни Нижнекамска, Гаязу Сахапову в 1991 году было присвоено звание "Почетный гражданин города Нижнекамска и Нижнекамского района".
Напомним, ранее Гузель Уразова сообщила о своем возращении в Казань после операции.
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