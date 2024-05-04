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В 86 лет скончался бывший гендиректор «Нижнекамскнефтехима» Гаяз Сахапов

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Бывший генеральный директор "Нижнекамскнефтехима" и заслуженный химик Татарской АССР Гаяз Сахапов скончался после продолжительной болезни на 86-м году жизни. Эта информация стала известна в пятницу, третьего мая. Причины смерти на данный момент не были обнародованы.

Гаяз Зямикович родился в 1939 году в деревне Ново-Надырово в Альметьевском районе. В 1990-е годы он был депутатом Верховного совета Республики Татарстан и народным депутатом РТ.

За вклад в развитие нефтехимической промышленности и активное участие в общественной жизни Нижнекамска, Гаязу Сахапову в 1991 году было присвоено звание "Почетный гражданин города Нижнекамска и Нижнекамского района".

Напомним, ранее Гузель Уразова сообщила о своем возращении в Казань после операции.

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