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1,4 млн измерений выполнили станции контроля качества воздуха минэкологии РТ

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В течение первых месяцев 2024 года, 17 автоматических станций мониторинга атмосферного загрязнения провели 1,496 миллиона измерений, включая более 464 тысяч измерений в столице республики.

С 27 апреля по 3 мая было зафиксировано 21 случаев превышения нормы: на станции АСКЗА-1 в Осиново было зафиксировано 19 превышений содержания сероводорода, а на станции АСКЗА-5 на проспекте Шакирова в Казани было зафиксировано два случая превышения сероводорода.

Ранее стало известно, что 4 мая был выполнен первый прямой авиарейс из Казани в Улан-Удэ.

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