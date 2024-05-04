1,4 млн измерений выполнили станции контроля качества воздуха минэкологии РТ

В течение первых месяцев 2024 года, 17 автоматических станций мониторинга атмосферного загрязнения провели 1,496 миллиона измерений, включая более 464 тысяч измерений в столице республики.



С 27 апреля по 3 мая было зафиксировано 21 случаев превышения нормы: на станции АСКЗА-1 в Осиново было зафиксировано 19 превышений содержания сероводорода, а на станции АСКЗА-5 на проспекте Шакирова в Казани было зафиксировано два случая превышения сероводорода.

Ранее стало известно, что 4 мая был выполнен первый прямой авиарейс из Казани в Улан-Удэ.