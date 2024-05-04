В санитарном двухмесячнике приняли участие более 125 тысяч татарстанцев

В Татарстане продолжается проведение санитарного двухмесячника. С начала апреля к обширным уборкам территорий присоединились уже 125 тысяч жителей республики. За этот период активные граждане вывезли на специальные полигоны почти 50 тысяч кубических метров твердых бытовых отходов.





Министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков отметил, что много внимания уделяется уборке мемориалов. К 9 мая эти территории должны быть в ухоженном состоянии.Министр выразил благодарность жителям региона за их активное участие в подобных мероприятиях.

Напомним, ранее в Казани прошла международная акция «Сад памяти».