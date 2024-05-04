В санитарном двухмесячнике приняли участие более 125 тысяч татарстанцев
В Татарстане продолжается проведение санитарного двухмесячника. С начала апреля к обширным уборкам территорий присоединились уже 125 тысяч жителей республики. За этот период активные граждане вывезли на специальные полигоны почти 50 тысяч кубических метров твердых бытовых отходов.
Министр выразил благодарность жителям региона за их активное участие в подобных мероприятиях.
Напомним, ранее в Казани прошла международная акция «Сад памяти».
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