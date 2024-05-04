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В Казани прошла международная акция «Сад памяти»

Благодаря усилиям казанцев было посажено 300 саженцев сосны.

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4 мая, в Ноксинском саду Казани жители города участвовали в международной акции "Сад памяти", посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне. Благодаря усилиям казанцев было посажено 300 саженцев сосны.

Министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров отметил, что данная акция ежегодно проводится уже более пяти лет по всей стране. Число организованных площадок составляет 375, где посажено около 1,5 миллиона саженцев.

К участию в акции присоединились сотрудники Елабужской городской прокуратуры, а также представители Главного управления МЧС России по Татарстану.

Напомним, ранее метеоролог КФУ поделился, какая погода ждет татарстанцев на 9 Мая.

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