В Казани прошла международная акция «Сад памяти»
4 мая, в Ноксинском саду Казани жители города участвовали в международной акции "Сад памяти", посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне. Благодаря усилиям казанцев было посажено 300 саженцев сосны.
К участию в акции присоединились сотрудники Елабужской городской прокуратуры, а также представители Главного управления МЧС России по Татарстану.
Напомним, ранее метеоролог КФУ поделился, какая погода ждет татарстанцев на 9 Мая.
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