Инженера «Алабуги» отправили в СИЗО за полученную взятку в 2,5 млн рублей

В Татарстане старшего инженера особой экономической зоны "Алабуга" Самира Мустафиева подозревают в получении взятки в особо крупном размере.





Предварительно установлено, что 33-летний сотрудник мог получить взятку в размере 2,5 млн рублей от одного из подрядчиков. Информация о предполагаемой передаче денежных средств поступила в службу безопасности, которая передала материалы в правоохранительные органы.В результате проведенных оперативных мероприятий старший инженер "Алабуги" был задержан сотрудниками полиции в момент совершения преступления. По версии следствия, Мустафиев вымогал деньги у подрядчика в обмен на помощь при подписании актов приемки работ и предоставление преимуществ при распределении объектов.