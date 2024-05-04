Инженера «Алабуги» отправили в СИЗО за полученную взятку в 2,5 млн рублей
В Татарстане старшего инженера особой экономической зоны "Алабуга" Самира Мустафиева подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
В результате проведенных оперативных мероприятий старший инженер "Алабуги" был задержан сотрудниками полиции в момент совершения преступления. По версии следствия, Мустафиев вымогал деньги у подрядчика в обмен на помощь при подписании актов приемки работ и предоставление преимуществ при распределении объектов.
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