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Представители АО «Транснефть — Прикамье» приняли участие в студенческой ярмарке вакансий в г. Уфе

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Представители АО «Транснефть – Прикамье» провели ряд встреч и мероприятий в рамках ярмарки вакансий, состоявшейся в Уфимском государственном нефтяном техническом университете (УГНТУ) в г. Уфе. В мероприятии приняли участие выпускники и студенты старших курсов, представители кадровых служб более 60 региональных, российских и международных компаний.

Ярмарка вакансий стала эффективной площадкой для общения студентов с потенциальным работодателем – представителем одной из ведущих отраслей страны. Молодые люди получили уникальную возможность напрямую задать вопросы о кадровой и социальной политике трубопроводного предприятия, а также условиях прохождения на нем производственной и преддипломных практик.

Выпускники УГНТУ прошли собеседование на предмет трудоустройства как по актуальным вакансиям, так и в рамках формирования кадрового резерва АО «Транснефть – Прикамье». Отдельная встреча была посвящена общению со студентами, обучающимися на контрактной основе. Для них был организован просмотр презентационных фильмом о предприятии, в том числе о работе совета молодых специалистов. Вопросы, связанные с организацией обучения студентов-контрактников, обсуждались на рабочем совещании в деканате факультета трубопроводного транспорта.

АО «Транснефть – Прикамье» сотрудничает с Уфимским государственным нефтяным техническим университетом с 2009 года. На сегодняшний день по направлению от предприятия в УГНТУ обучаются 26 студентов, которые регулярно проходят практику на объектах акционерного общества.
Ежегодное участие в ярмарке вакансий УГНТУ является неотъемлемой частью системной работы предприятия в области профессиональной ориентации и формирования кадрового резерва.

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