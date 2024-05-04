Гузель Уразова сообщила о своем возращении в Казань после операции

Гузель Уразова, певица, опубликовала видео в соцсетях, на котором видно, как ее встречают в Москве муж Ильдар Хакимов и младшая дочь Ариана.

Артистка из РТ объяснила, что планировала вернуться в Казань 2 мая, но операция, которую ей пришлось перенести в больнице (характер операции не указан), привела к задержке.



Напомним, ранее в санитарном двухмесячнике приняли участие более 125 тысяч татарстанцев.