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· Виктория Зимина

Базы для гель-лака

На сегодняшний день салоны красоты пользуются по прежнему своей популярностью. Множество девушек ежедневно обращаются к стилистам, визажистам, парикмахерам и массажистам за услугами красоты. И конечно же, к мастеру по маникюру. Но зачем он нужен?

Профессия Мастер по маникюру остается на сегодня популярной и востребованной. Большинство девушек делают свой выбор в сторону того, чтобы сделать маникюр у мастера, а не самостоятельно. Ведь делая маникюр самим можно ожидать то, что на это уйдет очень много времени и сил. Поход к мастеру отнимает в среднем 1,5 - 2 часа. При этом силы и время будут сохранены.

Любому мастеру по маникюру, как правило, нужна и качественная база для гель-лака. Без нее сделать качественный и крепкий маникюр будет невозможным. С помощью гель-лаков девушки могут наслаждаться своим стойким покрытием на протяжении нескольких недель, а не делать маникюр каждые три дня, тратя свое время. Но достаточно лишь одного гель-лака, чтобы добиться длительной носки?

База для гель-лака – это такое средство, которое играет роль прослойки между искусственным покрытием и ногтевой пластиной. Применять базу важно при работе с трехфазными гель-лаками.

Одной из основных причин появления сколов и трещин считается неправильно подобранная база. Состояние ногтевой пластины у всех различное. У кого-то она крепкая, а у кого-то - тонка и пластичная. Нельзя применять одну и ту же базу для всех ногтей. Важно понять состояние ногтевой пластины и уделять большое внимание выбору базового покрытия. А на этом сайте imkosmetik.com вы всегда можете посмотреть лучшие базы для гель-лаков, а затем купить их в интернет-магазине.

Одни из лучших баз для гель-лака:

  • UNO базовое покрытие Rubber Base. Это известная и хорошая база для ногтей как у мастеров, так и для домашнего использования. Несколько лет назад эта база входила в ТОП самых востребованных товаров для маникюра и до сих пор не потеряла своей востребованности. База имеет средне-густую консистенцию, хорошо выравнивается, а также не печет в лампе. Из-за плотной текстуры база отлично подходит для гибких, мягких и ломких ногтей, укрепляя их и выравнивая поверхность;
  • Базовое покрытие Rubber Base. Главные плюсы этой базы: наносится очень легко, с быстротой распределяется, обеспечивает крепкую ногтевую пластину, долгое и прочное покрытие без сколов до 3-4 недель (а может и дольше, если бы не требовалась коррекция).
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