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Остались трое детей: на Украине погиб доброволец из Татарстана Владимир Луговин

Остались трое детей: на Украине погиб доброволец из Татарстана Владимир Луговин

Фото: открытые источники

В зоне проведения военной спецоперации РФ на Украине погиб многодетный отец из Татарстана. Уроженца Елабуги Владимира Луговина проводят в последний путь сегодня, 9 декабря. Как сообщает "Казанский репортер", на Площади Памяти состоится прощание.
Начало гражданской панихиды – 10:00.

Обстоятельства гибели бойца не раскрываются, равно как и условия прохождения службы. Известно, что Владимир Луговин отправился в зону СВО в июне этого года. Скорее всего, он был добровольцем.

У Владимира Луговина остались супруга и трое детей.

Ранее мы сообщали, что доброволец ВС РФ внезапно признался, что на стороне ВСУ воюют его сыновья: "Как вы дошли до того, что мы стреляем друг в друга?".

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