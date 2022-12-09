"Как вы дошли до того, что мы стреляем друг в друга?": доброволец ВС РФ признался, что его сыновья служат в рядах ВСУ

Российский военнослужащий-доброволец признался, что хотел бы услышать от сыновей ответ на вопрос: "Как вы дошли до того, что мы стреляем друг в друга?".

Невероятной историей поделился боец с позывным "Берет" из подразделения "Барс-7". Он рассказал, что в свои 62 года повидал многое, воевал в Афганистане, пережил крах СССР, штурмовал Мариуполь, получил Медаль "За отвагу", но до сих пор не может понять, как большая драма случилась в его собственной семье.

Интервью с бойцом публикует "WarGonzo".

В ходе беседы солдат поведал о том, что у него есть два сына от двух браков, и они сейчас служат в рядах украинской армии. Как отметил "Берет", с одним из своих сыновей он связывался лишь 16 апреля. Еще на тот момент отец пытался раскрыть глаза своему сыну на происходящее, однако последний даже не выслушал его, а лишь заявил, что, если пересечется с ним на линии разграничения, то щадить не станет, убьет.

"Я не представляю, как с ним встречусь, как мы будем смотреть друг другу в глаза. Но я стрелять не буду. Сдам в комендатуру, пусть она решает, виновен или нет", — высказался боец.

Также он добавил, что хочет получить ответ от сыновей на вопрос: "Как вы дошли до того, что мы стреляем друг по другу?".