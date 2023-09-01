Возродятся, как феникс: для кого из знаков зодиака пришло время крупных денег

Один из зодиакальных знаков совершит большое финансовое возрождение подобно легендарной птице Феникс, которая сгорела и восстала из пепла.

Так и они - после череды больших провалов и нужды вдруг станут обладателями большой суммы, считает астролог Тамара Глоба.

Речь о Близнецах. Именно им в последнее время пришлось туго - затраты были большие, доходы - маленькие, образовались долги. Но сейчас все встанет на свои места, Близнецам дадут новую работу и новую зарплату, деньги пойдут из всех возможных источников.