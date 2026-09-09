Экономика

Золотые ETF в августе привлекли $17,9 млрд и достигли рекорда

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Биржевые фонды, инвестирующие в золото, в августе 2026 года увеличили совокупные активы на $17,9 млрд, следует из данных World Gold Council (WGC), которые приводит «Царьград». В пересчёте на металл приток составил 121,2 тонны — это второй по величине месячный показатель за всю историю наблюдений.

Общий объём золота в таких ETF достиг рекордных 4 189,2 тонны, рыночная стоимость которого оценивается в $615,3 млрд. Основной приток обеспечили фонды Северной Америки и Европы: на них пришлось $7 703,9 млн и $7 875,3 млн соответственно.

Азиатские золотые ETF в августе выросли на $2 044,6 млн (13,3 тонны), фонды остальных регионов — на $234,4 млн (0,4 тонны). С начала года совокупный приток в золотые ETF составил $28,53 млрд, или 159,8 тонны, при этом североамериканские фонды за восемь месяцев потеряли 7 тонн металла, хотя их денежный приток остался положительным — $121,1 млн.

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