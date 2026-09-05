ВТБ зафиксировал рост спроса на акции «Газпрома» и Ozon

На российском фондовом рынке на минувшей неделе постепенно росла покупательская активность. Как сообщили в пресс-службе ВТБ со ссылкой на данные «Индекса ВТБ», клиенты «ВТБ мои инвестиции» увеличили спрос на акции «Газпрома» и Ozon.

Помимо этих бумаг, в топ востребованных попали акции Сбербанка, «Магнита» и самого ВТБ. В отраслевом разрезе покупки в технологическом секторе выросли на 57,9% к предыдущей неделе, в энергетическом — на 30,2%. Наибольший объем продаж пришелся на финансовый сектор (-12%).

Как отмечается в сообщении, интерес к бумагам «Газпрома» мог быть связан с переговорами с китайской CNPC по проекту «Сила Байкала» (ранее — «Сила Сибири — 2»). При этом спрос на акции Ozon оставался стабильным без явных корпоративных поводов.

На прошлой неделе самыми востребованными у инвесторов были акции «Русала», Ozon, «Т-технологий» и ВТБ. Инвестиционный стратег «ВТБ мои инвестиции» Станислав Клещев, слова которого приводит пресс-служба, отметил, что начало осени, по-видимому, становится переломным моментом для рынка акций. По его словам, к этому добавляются позитивные результаты корпораций за второй квартал 2026 года и оптимистичные ожидания по будущим доходам экспортеров в условиях умеренного ослабления рубля.