Экономика

Вице-премьеры России и Азербайджана обсудили торговлю, энергетику и логистику

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В Баку прошла встреча вице-премьеров Азербайджана и России Шахина Мустафаева и Александра Новака. Как сообщила пресс-служба азербайджанского кабмина, стороны обсудили текущее состояние и перспективы двусторонних отношений, в частности сотрудничество в торгово-экономической сфере.

Отдельно были рассмотрены вопросы взаимодействия в промышленности, энергетике, транспорте и логистике.

По завершении встречи Новак пригласил азербайджанских коллег принять участие в международном форуме Российская энергетическая неделя, который запланирован на 14-16 октября 2026 года в Москве.

В энергетике Россия и Азербайджан развивают сотрудничество по нескольким направлениям. В нефтегазовой сфере стороны взаимодействуют в рамках декларации о сотрудничестве ОПЕК+, где Азербайджан выступает одним из участников соглашения.

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