Экономика

В Татарстане планируют повысить минимальный потреббюджет на 4%

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Татарстане минимальный потребительский бюджет...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Минимальный потребительский бюджет в Татарстане со второго квартала 2026 года вырастет до 30 121 рубля. Это на 1 173 рубля больше, чем было утверждено на первый квартал. Проект постановления кабмина республики уже опубликован на сайте антикоррупционной экспертизы.

Подобное повышение происходит не впервые. В четвертом квартале 2025-го бюджет подняли на 600 рублей — до 27 994 рублей. Так что тренд на увеличение сохраняется.

Важно понимать разницу между минимальным потребительским бюджетом и прожиточным минимумом. Прожиточный минимум — это порог бедности: он покрывает только самое необходимое, вроде еды, лекарств и коммуналки. А МПБ — более широкий набор: тут уже есть и мобильные телефоны, и наручные часы, и поездки на пригородном транспорте, и даже досуг с платными медуслугами.

Проще говоря, МПБ направлен на нормальную жизнедеятельность, а не выживание. Он должен обеспечить основные материальные и духовные потребности, восстановление рабочей силы. Правда, суммы все равно выглядят скромными.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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