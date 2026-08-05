Криминал

Мошенники из Казани присвоили более 16 млн рублей у 11 человек

Служба новостей Автор статьи
Казанцы осуждены за обман 11 человек на 16 млн ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Четверо казанцев, промышлявших телефонным мошенничеством, получили реальные сроки. Суд отправил их в колонию общего режима за обман 11 человек на сумму более 16 миллионов рублей.

Работала схема безотказно: звонивший представлялся сотрудником банка и под любым предлогом выманивал код из СМС. Деньги мгновенно уходили на подконтрольные аферистам счета.

Наказание оказалось суровым — от трех лет восьми месяцев до шести лет восьми месяцев. Суд также частично удовлетворил иски потерпевших, взыскав с осужденных компенсации за причиненный ущерб.

Одна из жертв лишилась особенно крупной суммы: жительница Пермского края потеряла 12,68 миллиона рублей. Это самый большой ущерб из всех одиннадцати эпизодов.

Кстати, похожую аферу недавно едва не провернули в Нижегородской области: таксист заподозрил неладное, когда получил заказ доставить коробки с бытовой техникой в Москву. Он предотвратил передачу денег мошенникам.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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