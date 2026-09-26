Экономика

В Совбезе РФ заявили о пятикратном росте цен на газ в Германии

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Цены на газ в Германии за последние пять лет выросли в пять раз. Причиной этого назван политически мотивированный отказ страны от российского «голубого топлива» — об этом говорится в комментарии заместителя секретаря Совета безопасности РФ Алексея Шевцова.

Помимо удорожания газа, по его словам, отказ от поставок из России спровоцировал стагнацию, переходящую в рецессию, а также резкое сокращение промышленного производства.

Кроме того, как отмечает Шевцов, это привело к уменьшению числа рабочих мест.

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