Экономика

В 2025 году товарооборот России с Африкой вырос на 13% до 27,8 млрд долларов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
На ВЭФ обсудили развитие человеческого капитала...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Объем торговли России с Африкой по итогам 2025 года достиг 27,8 млрд долларов, что на 13% больше предыдущего периода. К 2030 году показатель планируют увеличить до 50 млрд долларов. Участники Восточного экономического форума назвали развитие человеческого капитала основой долгосрочного партнерства.

Для достижения этих целей нужны специалисты, предприниматели и исследователи, отметила управляющий директор по развитию Банка ПСБ Екатерина Кузьмина. Число африканских студентов в России выросло примерно с 17 тысяч в 2020 году до 35 тысяч в 2023–2024 годах, сообщил Жозе Фернанду Самбу из Африканского международного конгресса.

Замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова указала на демографический потенциал Африки: к 2030 году каждый шестой житель планеты, по прогнозам, будет африканцем, а к 2050 году — каждый четвертый. Молодежь составляет около 60% населения континента. По мнению Петровой, для востребованности подготовленных кадров необходимо активнее привлекать бизнес, в том числе к сельскохозяйственным проектам.

Почетный консул Республики Конго Жоселин-Патрик Мандзела предложил развивать совместные программы по кибербезопасности, включая базовое обучение на французском языке в Конго. Участники сессии также обсудили цифровизацию, финтех и необходимость строить сотрудничество с учетом потребностей конкретных государств, его долгосрочности и практических результатов.

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