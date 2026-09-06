УК «Первая» назвала фаворитов ТМТ с доходностью до 19%

По прогнозам УК «Первая», которые представил старший аналитик Антон Тарасов, в секторе ТМТ наибольший потенциал имеют акции «Яндекса», Ozon, «Хэдхантера», «Циана», Группы «Позитив» и МТС. Ожидается, что на горизонте 12 месяцев лидерами по дивидендной доходности станут МТС, «Хэдхантер» и «Циан» с показателями 19%, 15% и 13% соответственно.

Аналитики также обратили внимание на темпы роста выручки компаний за первое полугодие 2026 года. У Ozon она увеличилась на 48%, у «Циана» — на 21%, у «Яндекса» — на 19%, тогда как у VK рост составил 12%, а у «Хэдхантера» выручка сократилась на 1%. В подсекторе ПО темпы колебались от -9% до 85% год к году, однако из-за сезонности 70–80% годовой выручки приходится на четвертый квартал. МТС и «Ростелеком» показали стабильный рост на 12% и 11%, а шеринговые сервисы разошлись: Делимобиль снизился на 4%, Whoosh вырос на 4%.

В числе наиболее интересных отчетностей — Ozon и «Циан». Ozon во втором квартале увеличил GMV на 37%, выручку на 47%, скорректированную EBITDA на 48% год к году. «Циан» продолжает наращивать выручку более чем на 20%, а его рентабельность по скорректированной EBITDA превысила 30%. Кроме того, у «Яндекса», Ozon, «Хэдхантера» и «Циана» действуют программы обратного выкупа акций.

Материал подготовлен на основе обзора УК «Первая» и носит исключительно ознакомительный характер, он не содержит индивидуальных инвестиционных рекомендаций.