Товары «первой цены» в крупных сетях подешевели на 4,2% за август

Социально значимые продовольственные товары «первой цены» в крупных российских торговых сетях в августе 2026 года подешевели на 4,2% относительно июля. Такие данные ТАСС привела пресс-служба АКОРТ — Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли.

Снижение затронуло 14 из 25 социально значимых категорий. Сильнее всего упали цены на чёрный чай — на 23,6%, тушку цыплёнка-бройлера — на 13,4%, сахар-песок — на 12,7%, гречневую крупу — на 9,2% и подсолнечное масло — на 6,2%. Сезонные яблоки потеряли 4,1%, пшено — 3,9%, картофель — 3,8%, баранина — 3,5%, ржаной и ржано-пшеничный хлеб — 2,4%, свинина — 1,5%, пшеничная мука — 1,4%. В пределах 1% подешевели сливочное масло (-0,8%) и поваренная соль (-0,6%).

Средняя наценка сетей на товары «первой цены» в августе осталась на уровне июля — 0,3%. Годом ранее, в августе 2025 года, она составляла 2,8%. Ниже закупочной стоимости в августе продавались товары «первой цены» в 17 из 25 социально значимых категорий, среди них все овощи борщевого набора: белокочанная капуста (-9,3%), морковь (-7,1%), картофель (-3,1%), свекла (-2,5%) и репчатый лук (-0,4%). С отрицательной наценкой шли также гречневая крупа (-9,2%), пшено (-5,5%), рис (-4,4%), тушка цыплёнка-бройлера (-2,9%), подсолнечное масло (-2,9%), куриные яйца (-2,8%), пшеничная мука (-2,3%), сахар-песок (-1,7%), сезонные яблоки (-1,3%), вермишель (-0,5%), свинина (-0,5%) и молоко (-0,03%).

За год цены на социально значимые продукты «первой цены» снизились на 3,1%. Наиболее заметно подешевели сливочное масло (-24,6%), рис (-24%), свинина (-21,1%), пшено (-15,9%), пшеничная мука (-15,8%), куриные яйца (-6,2%), баранина (-1,4%) и поваренная соль (-1%). Председатель АКОРТ Станислав Богданов заявил, что за год наценка на социально значимые товары «первой цены» снизилась почти в десять раз.