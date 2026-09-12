Экономика

Товарооборот стран ШОС может достичь $720 млрд в 2026 году

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Объём торговли между государствами Шанхайской организации сотрудничества в 2026 году может составить $720 млрд. Такой прогноз привёл посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в статье для ТАСС.

За 25 лет товарооборот между участницами ШОС вырос почти в 20 раз, отметил дипломат. По его словам, страны организации активно наращивают и расширяют взаимовыгодные торгово-экономические связи.

ШОС, как подчеркнул Чжан Ханьхуэй, стремится «всегда быть движущей силой развития и процветания». Углубление взаимовыгодного сотрудничества внутри организации он назвал отвечающим общим интересам всех государств-членов.

Полный текст статьи, как сообщил ТАСС, будет опубликован в 9:15 мск.

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