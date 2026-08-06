Товарооборот Киргизии и РФ почти достиг $4 млрд

Объем торгово-экономического обмена между Киргизией и Россией по итогам 2025 года составил почти 4 миллиарда долларов, а число компаний с российским участием в республике превысило 1,8 тысячи. Об этом заявил президент Киргизии Садыр Жапаров в видеообращении к участникам VIII киргизско-российского экономического форума в Чолпон-Ате.

Глава государства отметил, что текущая динамика двусторонних отношений подтверждает правильность выбранного курса. Он подчеркнул, что Россия является для Киргизии стратегически важным партнером и союзником.

По словам Жапарова, Россия стабильно входит в число лидеров среди инвесторов в экономику республики. Киргизия рассматривает российский рынок как одно из основных направлений экспорта и намерена совершенствовать инвестиционное законодательство для увеличения присутствия своих товаров.