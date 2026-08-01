Топливо для свердловских фермеров стоит не дороже 95 тыс. рублей за тонну
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Аграрии Свердловской области покупают дизельное топливо не дороже 95 тысяч рублей за тонну, сообщает RG.RU. Такой контрольный показатель назвал руководитель регионального УФАС Дмитрий Шалабодов.
Хозяйства, участвующие в уборке урожая и подготовке к следующему сезону, полностью обеспечены горючим. По словам главы управления, оперативный штаб еженедельно получает данные о потребностях аграриев — в него входят представители ФАС, Минсельхоза, Минэкономразвития и правительства Свердловской области.
Фермеры приобретают дизтопливо мелкими оптовыми партиями исключительно для внутреннего использования и не занимаются перепродажей. Собственные нефтебазы в регионе имеют только вертикально интегрированные нефтяные компании и сами сельхозпроизводители, а рядовые автомобилисты заправляются на станциях крупных холдингов или независимых операторов.
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