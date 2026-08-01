Топливо для свердловских фермеров стоит не дороже 95 тыс. рублей за тонну

Аграрии Свердловской области покупают дизельное топливо не дороже 95 тысяч рублей за тонну, сообщает RG.RU. Такой контрольный показатель назвал руководитель регионального УФАС Дмитрий Шалабодов.

Хозяйства, участвующие в уборке урожая и подготовке к следующему сезону, полностью обеспечены горючим. По словам главы управления, оперативный штаб еженедельно получает данные о потребностях аграриев — в него входят представители ФАС, Минсельхоза, Минэкономразвития и правительства Свердловской области.

Фермеры приобретают дизтопливо мелкими оптовыми партиями исключительно для внутреннего использования и не занимаются перепродажей. Собственные нефтебазы в регионе имеют только вертикально интегрированные нефтяные компании и сами сельхозпроизводители, а рядовые автомобилисты заправляются на станциях крупных холдингов или независимых операторов.