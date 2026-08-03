США и Япония впервые провели валютную интервенцию для поддержки иены
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
США и Япония впервые за долгое время осуществили совместную валютную интервенцию, направленную на укрепление курса иены.
Подобные скоординированные меры двух стран на валютном рынке не применялись на протяжении длительного периода. Их целью стала поддержка японской национальной валюты.
Информацию об этом распространил сайт Pro Город Пермь.
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