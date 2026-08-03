Экономика

США и Япония впервые провели валютную интервенцию для поддержки иены

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
США и Япония впервые за долгое время провели со...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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США и Япония впервые за долгое время осуществили совместную валютную интервенцию, направленную на укрепление курса иены.

Подобные скоординированные меры двух стран на валютном рынке не применялись на протяжении длительного периода. Их целью стала поддержка японской национальной валюты.

Информацию об этом распространил сайт Pro Город Пермь.

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