Новости Казани

Стало известно, когда в Казани планируют начать строить канатную дорогу

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Канатная дорога «Аэромост» в Казани может начат...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Канатка «Аэромост» в Казани может начать строиться в 2027 году — если инвестор сначала получит положительное заключение Главгосэкспертизы, разрешение на строительство и земельный участок. Об этом «БИЗНЕС Online» рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина. К 2025 году проект подорожал до 6 млрд рублей.

По словам Минуллиной, в начале осени инвестор планирует обратиться в АИР с ходатайством о предоставлении участка в аренду без торгов. Если Инвестсовет одобрит, в этом году оформят землю, а стройка стартует в 2027-м. Презентацию проекта для общественности и СМИ обещают после заключения экспертизы.

Идею канатного сообщения в Казани обсуждают с 2009 года. Тогда хотели соединить центр с Верхним Услоном, в 2014-м рассматривали маршруты через Казанку, но до реализации не дошло. Современный «Аэромост» представили в декабре 2021 года.

Маршрут длиной около 2,8 км пройдет от парка Горького над Русско-Немецкой Швейцарией и Казанкой через экстрим-парк «Урам» к «Ак Барс Арене». На линии планируют 82 кабины, поездка займет примерно 10 минут. Пропускная способность — 2,4 тыс. человек в час в каждом направлении.

Общественные обсуждения в ноябре 2024-го снова закончились отрицательно: все 18 отзывов — против проекта. Казанцы предлагали альтернативы вроде маршрута до «Салават Купере» или соединения с Верхним Услоном. Проект продолжает дорожать: в 2023 году его оценивали в 3 млрд, сейчас — в 6 млрд рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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