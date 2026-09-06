Сооснователь Spotify готов уехать из Швеции из-за налога на богатство

Сооснователь Spotify Мартин Лорентсон заявил, что покинет Швецию, если Левая партия введет налог на богатство. По данным агентства Bloomberg, его состояние превышает 11 млрд долларов.

Вместо налога на состояние бизнесмен предлагает увеличить налоги на капитал или дивиденды. Он пояснил, что новый сбор вынудит работодателей продавать части компаний, что приведет к сокращению числа налогоплательщиков, инвестиций и поступлений в бюджет.

«Да, безусловно. Я бы предпочёл остаться, но такой налог вынудит меня уехать немедленно», — приводит агентство слова Лорентсона. Он назвал инициативу контрпродуктивной и отметил, что дискуссии о налоге уже создают неопределенность. Нынешнее правительство Швеции выступает против такого налога.

Spotify работает с 2008 года. Библиотека сервиса насчитывает более 100 млн музыкальных треков, сервисом пользуются 761 млн человек, включая 293 млн подписчиков Premium на 184 рынках.